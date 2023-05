Cum arata furturile de lemn din padurile Clujului: in primul trimestru al anului amenzile date ajung la o jumatate de milion de lei, au fost deschise peste o suta de dosare penale, sute de metri cubi de lemne au fost confiscate.Cifrele vin din raportul Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica pentru primul trimestru al anului, unde se arata ca in acest interval au fost organizate 104 controale in fondul forestier, pe linia provenientei, prelucrarii, depozitarii si valorificarii materialului ... citeste toata stirea