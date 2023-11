Fundatia Conservation Carpathia a finalizat studiul de monitorizare genetica la specia lup (Canis lupus).In Carpatii Meridionali, intr-o zona pilot de 1400 km2, au fost identificati47 de lupi si un hibrid intre lup si caine, impartiti in sase haite, arata datele studiului realizat de echipa Fundatiei Conservation Carpathia, in perioada 2018-2020. Studiul arata pentru prima data in Romania prezenta hibridizarii dintre lupi si caini, un pericol care poate duce la declinul speciei, observat deja ... citeste toata stirea