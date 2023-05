Eleva din Cluj, care s-a inecat cu un jeleu si apoi a decedat, a consumat un desert popular intre copiii. Jeleul respectiv este mare cat o minge de ping-pong si are forma unui ochi."Acesta este tipul de jeleu cu care fetita de 14 ani din judetul Cluj s-a inecat la scoala si a murit dupa aproape o saptamana in care a fost in coma. Are dimensiunea unei mingi de ping pong.Pe ambalaj nu exista o limita de varsta de la care ar putea fi consumat.Aceste jeleuri, spun oamenii din zona, ar fi la moda ... citeste toata stirea