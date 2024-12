Cum arata mana unui clujean, distrusa de petarde de Craciun. FOTO cu impact emotional! Medicii au difuzat imaginea pentru a constientiza

Atentie! FOTO cu posibil impact emotional!Exasperati de inconstienta celor care se expun la riscuri inutile prin folosirea petardelor si a pocnitorilor, medicii Spitalului Judetean de Urgenta Cluj au facut publica imaginea cu mana unui pacient care s-a prezentat cu mai multe degete distruse chiar in ajunul Craciunului.Medicii de la Spitalul de Urgenta Cluj au in medie 5 astfel de cazuri grave in fiecare zi din preajma Revelionului."A necesitat reconstructia celor trei degete in cadrul ... citește toată știrea