Parcul Feroviarilor, cu o suprafata de peste 5 hectare, va fi gata pana la finalul anului, dupa lucrari de modernizare incepute in 2021 si o investitie de 9 milioane euro.Un numar de 28 de fotografii au fost postate de primarul Emil Boc in 28 august, dupa o vizita pe santierul de modernizare a Parcului Feroviarilor. Primarul a imbracat din nou tricoul verde, asa cum s-a gatit si pentru vizita din Parcul Armatura, recent dat in folosinta.Proiectul pune accent pe biodiversitate si cuprinde ... citeste toata stirea