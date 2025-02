Cum arata Piata Lucian Blaga din Cluj-Napoca. Imagini cu ,,inainte" si ,,dupa" care prezinta schimbarile: ,,Mai multa verdeata" - VIDEO

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a publicat un videoclip care prezinta schimbarile facute in urma lucrarilor din Piata Lucian Blaga din oras.Edilul a prezentat videoclipul de 44 de secunde care prezinta schimbarile suferite de Piata Lucian Blaga in urma lucrarilor. Filmuletul a fost creat sub forma ,,inainte" si ,,dupa".Cu toate ca imaginile au fost surprinse in anotimpuri diferite, se pot observa diferente considerabile in aspectul acesteia. Astfel, Piata Lucian Blaga a devenit mult mai ... citește toată știrea