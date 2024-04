Cum arata vechea inchisoare a Clujului in urma cu o suta de ani: ""E foarte interesanta istoria inchisoarei cu denumirea de "turn". Acesta a ramas intact desi fusese construit inca pe vremea romanilor"

Din descrierea veche de aproape o suta de ani a monografiei Clujului, aparuta in 1934, aflam cum arata la infiintare - cu un alt secol inainte - inchisoarea Clujului, aflata in coltul primei incinte fortificate a orasului, veche la randul sau de un mileniu.Informatiile apar in "Monografia Clujului", sub semnatura lui Jozsef Szigethy, publicata in 1934.Primele urme ale politiei orasului le gasim in Procesul Verbal al Adunarei municipale generale din 27. Sept. 1793. Totusi orasul nu capata ... citește toată știrea