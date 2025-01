Cum aratau teologia si politica in urma cu o jumatate de mileniu, conferinta maine la Muzeul de Arta din Cluj.E vorba de conferinta "Teologie si politica in jurul anului 1525. Doua sinopsisuri figurative pictate la Leipzig si Venetia", sustinuta de profesorul universitar Giulio Angelucci, reputat istoric si critic de arta italian, maine la ora 18 in sala Tonitza a Muzeului de Arta din Cluj-Napoca. Conferinta isi propune sa ilustreze particularitatile care creeaza legaturi sugestive intre o ... citește toată știrea