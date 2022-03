Cum au blocat consilierii locali USR-Plus Floresti o investitie publica de 15 milioane de euro, din fonduri europene

Consilierii USR Floresti au votat impotriva unui proiect PNRR in valoare de 15 milioane de euro, pentru realizarea unui muzeu in comuna.Consilierii USR au spus de la inceput ca cer sa se retraga punctul de pe ordinea de zi, pentru ca nu au avut timp sa studieze proiectul.Primarul Bogdan Pivariu le-a explicat ca acest proiect a fost discutat, in sedintele pe comisii, iar toate informatiile au fost prezentate. Despre proiect s-a scris inca din iunie 2021, astfel ca oricine interesat se putea ... citeste toata stirea