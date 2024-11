Cum au votat locuitorii din Cluj-Napoca la alegerile de duminica: Lasconi e castigatoare detasata cu 40%, restul aduna cate 10%

In Cluj-Napoca Elena Lasconi e castigatoarea detasata a alegerilor prezidentiale de duminica, la mare distanta de restul competitorilor, cu 40% din totalul sufragiilor; urmatorul e Calin Georgescu, dar toti candidatii care ii urmeaza lui Lasconi aduna cam zece procente din optiuni. Candidatul PNL, Nicolae Ciuca, nu se afla in top 5 cei mai votati candidati, in orasul condus de doua decenii de Emil Boc.Mai exact, conform datelor ... citește toată știrea