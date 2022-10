Cum continua sa incalce legea primariile care pastreaza strazi, institutii sau monumente cu numele criminalilor de razboi/ Printre ele, Cluj Napoca si sectoarele 1, 2 si 4 din Bucuresti

In Romania este incalcata de 16 ori OUG 31/2002, care interzice numirea strazilor, a institutiilor publice sau amplasarea in public a statuilor persoanelor condamnate pentru crime de razboi sau crime impotriva umanitatii, potrivit unei liste intocmite de Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania, "Elie Wiesel".G4Media a semnalat in mai multe randuri aceste situatii, iar in urma materialelor din ultimii doi ani au fost schimbate numele a doua strazi: Ion Antonescu din ... citeste toata stirea