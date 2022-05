Cum creezi continut de calitate in online / Initiativa unor influenceri clujeni

Zeci de influenceri din Romania s-au intalnit sambata in cadrul evenimentului Creators Connect organizat de Essenceer la Cluj-Napoca.In cadrul evenimentului au fost organizate workshopuri pentru participanti, dezbateri si sesiuni de instruire. Organizatorii sustin ca evenimentul vine cu un concept nou care are la baza doua componente: invatarea activa si activitati de networking.Totul a pornit in 2020 cand Mihaela Gaspar si Madalina Marincas au pus bazele acestei comunitati din nevoia de a ... citeste toata stirea