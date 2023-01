Cum descriu agentii imobiliari anului 2023 si ce previziuni au in privinta pietei imobiliare

Prudenta pe piata imobiliara va continua si in anul 2023, cel putin in primele luni, dar din al doilea semestru va veni o stabilizare pe piata rezidentiala."Vom avea o prima jumatate de an caracterizata de efectul diversilor factori de stres - inflatia, costul cu energia electrica, costul finantarii - asupra cumparatorilor care vor ramane relativ retinuti in decizia de cumparare", spune Daniel Crainic, director de marketing al platformei Imobiliare.ro, care adauga ca in continuare vor fi ... citeste toata stirea