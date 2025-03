Cum erau pastrate hainele de sarbatoare in vechime in satele din Cluj si ce era calaparul

In vechime, in lumea satului, hainele de sarbatoare - cioareci, zadii, camasi si altele - erau pastrate intr-un "laiter", adica o lavita infundata, cu spatar. Printre haine se puneau frunze de calapar, o planta ierboasa perena, cultivata in gradinile taranesti pentru mirosul placut, si crengute de busuioc, arata etnologii de la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj.De altfel, in strigaturile din timpul jocului, feciorii apreciau intotdeauna fetele care ... citește toată știrea