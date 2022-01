CUM eviti declansarea unui INCENDIU daca ai soba pe lemne

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj face cateva recomandari utile celor care isi incalzesc locuintele cu ajutorul sobelor pe lemne pentru a evita producerea unor incendii."In fiecare an, odata cu temperaturile in scadere, asistam la o crestere a numarului incendii. De cele mai multe ori, acestea produc si pagube insemnate. Doar in ultimul weekend, pompierii clujeni au intervenit la noua incendii produse pe raza judetului. Au fost afectate serios si locuinte, insa trebuie stiut ... citeste toata stirea