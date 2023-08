Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a venit cu o reactie dupa ce sute de clujeni au reclamat un miros insuportabil in oras. Cum era de asteptat, administratia locala spune ca nu a identificat pana in acest moment nicio problema care ar fi dus la mirosul groaznic. Cert e ca "procedurile standard" dupa care se ascunde edilul clujean nu functioneaza daca problema se repeta de ani de zile, in timpul caniculei."Cei de la controlul mediului nu au putut inca sa identifice exact pana in acest ... citeste toata stirea