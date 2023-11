Primaria Cluj-Napoca a primit o singura oferta pentru construirea Centurii Metropolitane a Clujului, dupa ce Emil Boc spunea ca prelungeste termenul de depunere a ofertelor pentru ca e "bataie" pe acest proiect.Boc spune acum ca sunt multe proiecte in toata Europa si putine firme care sa lucreze."In conditiile in care, la nivelul UE, fiecare tara are cate un plan de rezilienta de zeci sau sute de miliarde de euro si sunt foarte lucrari antamate, s-a restrans foarte mult numarul firmelor ... citeste toata stirea