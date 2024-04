Cum explica expertii presupusele "greseli" inscriptionate pe placuta Grupului Statuar "Scoala Ardeleana": "Este o practica frecvent intalnita"

Dupa repunerea pe soclu a grupului statuar "Scoala Ardeleana", mai multe voci din randul societatii civile au reclamat trei aspecte legate de inscriptiile gravate pe noua placuta explicativa a monumentului.Prima dezbatere s-a concentrat in jurul folosirii literei "o" de dimensiuni reduse in cadrul cuvantului "Scoala", sugerand ca inscriptia ar fi fost initial gravata gresit si ulterior corectata. Apoi, s-a criticat absenta diacriticelor, iar in final s-a discutat utilizarea literei "V" in loc ... citește toată știrea