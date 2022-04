Cum explica un politician din Cluj faptul ca s-a "trezit" peste noapte cu 14 apartamente donate de fiul sau

Social-democratul Laurentiu Oprea a devenit cunoscut, in 2019, cand consilier judetean fiind si fara un loc de munca declarat, si-a marit, peste noapte, averea cu 14 apartamente. Acum, cand revine in Consiliul Judetean Cluj, explicatiile lui cu privire la micul imperiu imobiliar ce i-a fost donat s-au schimbat. Fost angajat la Garda Financiara Cluj si fost consilier judetean (2012-2020), social-democratul Laurentiu Oprea se intoarce in Consiliul Judetean Cluj , in locul unui coleg declarat ... citeste toata stirea