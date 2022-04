Cum influenteaza fenomenul "marea demisie" si razboiul piata muncii din Romania. "Multi s-au speriat de gafele autoritatilor si au plecat"

Fenomenul international "marea demisie" si razboiul din Ucraina au influentat si piata muncii din Romania. Consultantul in afaceri Doru Supeala sustine ca cel mai mare impact s-a constatat in piata IT, unde intre 10 si 20% dintre angajati au plecat sau sunt pregatiti sa paraseasca tara. Consultantul in afaceri Doru Supeala vorbeste pentru "Adevarul" despre fenomenul "marea demisie", aparut pe fondul pandemiei, si despre efectul razboiului asupra pietei muncii din Romania.In 2021, pe piata ... citeste toata stirea