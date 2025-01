Cum isi negociaza IT-istii din Cluj salariile! Un proaspat angajat vrea o marire de 2000 de lei: "Zici ca pleci si nu mai au ce face"

Dupa eliminarea facilitatilor fiscale din domeniul IT, tot mai multi angajati s-au trezit cu reduceri salariale. Astfel, in momentul in care au ocazia sa-si suplimenteze veniturile, au grija sa negocieze la sange salariile.Un tanar IT-ist care lucreaza la o companie din Cluj-Napoca are de gand sa ceara o marire de aproximativ 2000 de lei, dupa un an si cateva luni petrecute pe postul de backend developer.El a relatat ca inainte de eliminarea facilitatilor fiscale incasa lunar un salariu de ... citește toată știrea