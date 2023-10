Primaria a sanctionat urbanismul ilegal si lucrarile nelegale executate la deja "legendarele" blocuri de pe Miki Imre 12-14 autorizate inca din 2008 ca imobile de birouri (S+D+P+ 8 etaje), dar vandute ca apartamente de teparul Traian Onuc (fost Florea Ianson Traian) insa nu a reusit in 5 ani sa puna in aplicare o sentinta definitiva pentru desfiintarea respectivelor lucrari (ajunse in 2023 un adevarat corp de cladire in care si locuiesc oameni, 5 familii, potrivit stiridecluj.ro).De ce? ... citeste toata stirea