Cum marcheaza teatrul de papusi din Cluj ziua mondiala a teatrului, in weekend

Doua dintre cele mai iubite spectacole pentru copii vor fi puse in scena in weekend la teatrul de papusi "Puck" din Cluj-Napoca, de ziua mondiala a teatrului.E vorba de "Cenusareasa" si "Micul print". Astfel, sambata de la ora 11, e programat spectacolul "Kishercegszemmel"/"Prin ochii Micului Print", in scenariul si regia lui Vadas Laszlo, iar duminica, de la orele 11 si 12.30, e pus in scena spectacolul "Cenusareasa", dupa Fratii Grimm, in regia Monei Marian.Ziua Mondiala a Teatrului este ... citeste toata stirea