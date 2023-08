Compania de gunoi Supercom a trimis un comunicat de presa in care se jura ca nu de la rampa de gunoi pe care o administreaza miroase a canal si gunoaie in Cluj-Napoca, dar Garda de Mediu Cluj i-a prins cu minciuna.Toata lumea stie deja orasul a fost intoxicat in ultimele zile cu un miros oribil de canal si gunoaie in descompunere. Primarul Emil Boc si seful Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, au tot incercat sa spuna ca nu se stie de unde vine mirosul. Aproape ca au spus ca nu se simte deloc, ... citeste toata stirea