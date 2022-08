Cum poate fi rezolvata criza energetica si care ar fi energiile viitorului. Explicatia unui expert

Profesor de geofizica si hidrogeologie la Graduate Center si Brooklyn College, The City University of New York si expert in inteligenta artificiala, schimbari climatice si geologia petrolului, Constantin Cranganu are vesti bune pentru cei care cred ca Europa poate scapa de dependenta de gazul rusesc. In schimb, reputatul profesor nu e convins de energia "verde" si explica de ce paradoxal si aceasta aduce poluare. Adevarul: Europa traverseaza o perioada de criza energetica probabil fara ... citeste toata stirea