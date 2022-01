Cum poti studia gratis si sa-ti construiesti un viitor in Japonia. Povestea romancei studenta eminenta la Tokyo

Studenta in ultimul an la Finante, in Tokyo, Doina Zavulan a fost nominalizata de Liga Studentilor Romani din Strainatate la categoria "Studentul anului". Romanca se afla de cinci ani in Japonia si a explicat care sunt principalii pasi ce pot fi facuti de cei interesati sa studieze pe taram nipon Doina Zavulan a povestit pentru "Weekend Adevarul" cum a ajuns in Japonia: mai intai a fost pasiunea pentru cultura japoneza:"Cand eram la gimnaziu, am inceput sa ma uit la anime, animatii, si prin ... citeste toata stirea