Cum poti vota la alegerile parlamentare de duminica, 1 decembrie 2024, daca nu esti in localitatea de domiciliu

Cum poti vota la alegerile parlamentare daca nu esti in localitatea de domiciliuPentru alegerile parlamentare din 2024, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a clarificat modul in care se poate vota atunci cand alegatorii nu se afla in localitatea de domiciliu. Conform reglementarilor, "alegatorii voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea unde isi au domiciliul ori resedinta".Totusi, in cazul in care alegatorii se afla in alta unitate ... citește toată știrea