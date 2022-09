Cum s-a amenajat o scoala a viitorului in Cluj Napoca, in doar 3 luni?

Cel mai complex proiect educational de reamenajare totala a unei scoli a fost finalizat in timp record. 4000 de metri patrati au fost reamenajati in 60 de zile lucratoare. Intre 60 si 120 persoane au lucrat zilnic la acest proiect si 670 de copii se bucura de aceasta scoala, cu adevarat una a viitorului.Elevii si profesorii de la Transylvania College au pasit astazi, pentru prima data, in noua lor scoala - o scoala pe care au gandit-o impreuna, in comunitatea Transylvania College si pe care, ... citeste toata stirea