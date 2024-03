Cum s-a casatorit Florin Piersic cu clujeanca Anna Szeles: "la iesirea dinspre Starea civila a primariei sectorului 1 am vazut o pereche. "Nu va suparati, n-ati vrea sa imi fiti martori?"

Indragitii actori Florin Piersic si Anna Szeles au fost pentru o vreme unul dintre cuplurile cele mai iubite de public, cele mai admirate din lumea artistica din Romania. Solicitarile de a aparea impreuna in spectacole de varietati si in emisiuni de televiziune curgeau. Nu multa lume stie, insa, cum s-au casatorit cei doi - la Starea Civila cu doi martori pe care i-au intalnit din intamplare.Reproducem episodul asa cum este el povestit chiar de Florin Piersic, in autobiografia sa, "Viata este ... citește toată știrea