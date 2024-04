Cum s-a deschis Muzeul de Arta din Cluj, intr-un castel, in urma cu 70 de ani

Un articol publicat de ziarul Faclia in 1959 arata cum s-a deschis Muzeul de Arta din Cluj in cladirea palatului Banffy, in 1959 cu o festivitate la care au participat greii PCR."Salile de expozitie oglindesc dezvoltarea artei noastre de la feudalism pana in zilele de azi, continand numeroase lucrari de valoare ce reprezinta arta plastica romaneasca si a minoritatilor nationale", arata reportajul. Muzeul cuprindea in cele 23 de incaperi aproximativ cinci sute de exponate - arta decorativa din ... citește toată știrea