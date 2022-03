Cum s-a imprietenit o fetita refugiata la Vama Siret cu un jurnalist roman. "A aparut brusc in mijlocul nostru cu intrebarea: ce faceti baieti?"

Mila este fetita care a fost fotografiata in weekend in timp ce il imbratisa pe Klaus Iohannis, in tabara de refugiati amplasata la vama Siret. Fetita, in varsta de sapte ani, a fugit saptamana trecuta impreuna cu mama sa din calea bombelor rusesti, care cad si acum peste pamantul din Ucraina.Dupa zile intregi petrecute in izolare, la adapost, micuta Mila a redescoperit placerea de a interactiona cu oamenii care i-au sarit in ajutor. Vitalie Cojocari, jurnalist Euronews Romania, i-a spus ... citeste toata stirea