Cum s-a intamplat tragedia din Marasti, in care un baiat a cazut de la etajul 6 pe copertina unui bloc de pe strada Aurel Vlaicu din Cluj FOTO

Un apel la numarul de urgenta, facut in jurul orei 15:00, a solicitat interventia pompierilor si a echipajelor SMURD la un eveniment grav petrecut in cartierul Marasti, pe strada Aurel Vlaicu.Mai exact, un minor de 15 ani a cazut de la etajul 6 pe copertina unui bloc situat la etajul 1 al imobilului. Din fericire, cand au ajuns salvatorii la locul incidentului, baiatul era constient.Acesta a fost transportat de urgenta la spital pentru a primi ingrijiri medicale suplimentare. In aceste ... citește toată știrea