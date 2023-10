Gravul accident de circulatie de pe Feleac din urma cu doua ore, in care a fost implicat un microbuz incarcat cu pasageri, a fost provocat de soferul unei masini care a pierdut controlul asupra acesteia.Accidentul a avut loc in jurul orei 11.10 in comuna Feleacu, pe DN1 E60. Din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un tanar, de 20 de ani, din Campia Turzii, a condus un autoturism dinspre Turda spre Cluj-Napoca, iar intr-un viraj la dreapta ar fi pierdut ... citeste toata stirea