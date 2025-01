Cum s-a petrecut incendiul din Cluj-Napoca in care o batranica a murit carbonizata. Totul a inceput dupa ce femeia a aprins focul

Un incendiu izbucnit pe strada Donath, astazi, 16 ianuarie, in jurul 08:20, s-a transformat intr-o adevarata tragedie, atunci cand, salvatorii au gasit cadavrul carbonizat al unei femei.Echipajele de pompieri au actionat cat de repede au putut, insa nu au reusit sa mai salveze femeia in varsta de 88 de ani care se afla in interiorul apartamentului.Politistii au constat ca evenimentul s-a produs dupa ce femeia ar fi aprins focul. In continuare se efectueaza cercetari sub aspectul infractiunii ... citește toată știrea