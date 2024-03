Cum s-a produs accidentul cu 5 masini de pe Calea Turzii. O masina a fost acrosata dupa care a urmat o tamponare in lant

Un accident rutier a avut loc luni dimineata, in jurul orei 08.25, la intersectia strazilor Calea Turzii - G.P. Basesti, din municipiul Cluj-Napoca. Au fost implicate 5 masini.Din primele cercetari efectuate la locul evenimentului rutier s-a constatat ca un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, dinspre strada G.P. Basesti, ar fi patruns pe Calea Turzii in directia P-tei Timotei Cipariu, moment in care a fost acrosat de un alt autoturism, condus dinspre directia ... citește toată știrea