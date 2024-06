Cum s-a produs accidentul de aseara din Floresti? Soferul nu ar fi acordat prioritate de trecere

Aseara, in jurul orei 21.00, a avut loc un accident rutier pe DN1E60, in comuna Floresti, judetul Cluj, fiind implicate o motocicleta si un autoturism.Potrivit politistilor, se pare ca soferul autoturismului nu ar fi acordat prioritate de trecere motocicletei la intrarea pe strada Dumitru Tautan. Accidentul s-a soldat cu ranirea motociclistului care a fost transportat de urgenta la spital."La data 19 iunie a.c., in jurul orei 20.50, s-a produs un accident rutier pe DN1E60, in comuna Floresti, ... citește toată știrea