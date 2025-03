Cum s-a produs accidentul de azi-noapte din Cluj: Tanar de 25 de ani ranit, dupa ce a intrat in stalp! A fost victima altui tanar de 22 de ani VIDEO /FOTO

Potrivit primelor informatii furnizate de autoritati, un tanar in varsta de 22 de ani, din municipiul Gherla, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa in directia strazii Teodor Mihali, a pierdut controlul asupra directiei de mers, in conditii care urmeaza a fi clarificate in cadrul anchetei. Autoturismul condus de acesta a intrat in coliziune cu un alt vehicul aflat pe o banda paralela, condus de un tanar de 25 de ani, din municipiul Turda.Impactul a fost puternic, iar autoturismul ... citește toată știrea