Cum s-a produs accidentul de la Cluj Arena. Greseala facuta de un sofer care a bagat in spital un barbat

Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, 21 decembrie, in zona Cluj Arena, pe strada Splaiul Independentei.Evenimentul rutier a avut loc atunci cand un sofer, conducand un autoturism dinspre strada Plopilor inspre strada Baritiu, ar fi patruns pe sensul opus de mers pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, intrand in coliziune cu un autoturism.In urma impactului doua persoane, soferul care a produs accidentul si victima care se afla in cealalta masina, au fost