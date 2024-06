Cum s-a produs accidentul de la Gadalin, Jucu, in care un barbat a fost ranit, iar al doilea, nevinovat a murit la spital-FOTO

Accidentul care a avut loc in aceasta seara in localitatea Gadalin, comuna Jucu, judetul Cluj, s-a produs din cauza unui sofer de 34 de ani care circula din directia Bontida spre Gadalin. Acesta a intrat in depasire, patrunzand pe sensul opus, si a lovit frontal o masina condusa de un barbat in varsta de 49 de ani. In urma impactului, acesta din urma a ramas incarcercat, iar ulterior la spital a murit.Pompierii au folosit echipamentele speciale pentru a asigura accesul la victima si pentru a o ... citește toată știrea