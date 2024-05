Cum s-a produs accidentul de miercuri dimineata de pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. Soferul ar fi pierdut controlul masinii

Un accident de circulatie a avut loc miercuri dimineata in jurul orei 07.00, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, cu implicarea a 3 autovehicule.Un sofer ar fi pierdut controlul masinii din cauza drumului umed si a lovit doua vehicule.,,Din primele cercetari efectuate a rezultat ca un barbat, de 40 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, intr-o curba la stanga ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers in conditii de carosabil umed, intrand in ... citește toată știrea