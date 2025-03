Cum s-a produs accidentul de pe strada Aurel Vlaicu din Cluj, in care a fost implicat si un autobuz CTP. Un sofer neatent a bagat 4 femei in spital - FOTO

Un accident s-a petrecut astazi pe strada Aurel Vlaicu din Cluj in jurul orei 11:00. O masina s-a izbit de un autobuz CTP, lovind si o dubita parcata in apropiere.Patru femei care se aflau in autobuz au fost ranite, fiind transportate de urgenta la spital. Potrivit politistilor, vinovatul ar fi un sofer din Maramures, care nu s-a asigurat suficient.,,Din primele cercetari efectuate la fata locului, a rezultat ca, un barbat de 62 de ani din Sighetul Marmatiei, aflat la volanul unui autoturism, ... citește toată știrea