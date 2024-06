Cum s-a produs accidentul de pe strada Dorobantilor din Cluj. Un tanar de 23 de ani a fost ranit

Un accident rutier a avut loc pe strada Dorobantilor, Cluj-Napoca, atunci cand o masina a intrat intr-un stalp, 27 iunie, in jurul orei 13:30.Un tanar de 23 de ani a ajuns cu masina intr-un stalp dupa ce a incercat sa evite impactul cu un alt autoturism. In urma impactului un tanar de 23 de ani a avut nevoie de interventia medicilor.,,La data de 27 iunie a.c., in jurul orei 13.30, pe strada Dorobantilor din Cluj-Napoca a fost raportat un accident de circulatie.Din primele cercetari ... citește toată știrea