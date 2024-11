Cum s-a produs accidentul de pe strada Siretului din Cluj-Napoca, in urma caruia un motociclist a ajuns la spital/Tanarul a fost izbit de o masina

In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 12:20, a fost inregistrat un accident rutier la intersectia strazilor Oltului si Siretului din Cluj-Napoca.Un motociclist s-a izbit violent de o masina condusa de o soferita in varsta de 40 de ani. Tanarul a fost transportat de urgenta la spital de catre un echipaj SMURD.,,La data de 19 noiembrie a.c., in jurul orei 12.20, politistii au fost sesizati despre un accident rutier produs la intersectia strazilor Oltului si Siretului.Conform primelor ... citește toată știrea