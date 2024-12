Cum s-a produs accidentul din aceasta seara din Feleacu, Cluj, in care o masina s-a rasturnat spectaculos pe DN1. Soferul era baut FOTO/VIDEO

Accident spectaculos in Feleacu, Cluj! Un barbat de 56 de ani s-a rasturnat pe DN 1, sub influenta alcooluluiIn aceasta seara, in jurul orei 20:30, un accident rutier spectaculos a avut loc in comuna Feleacu, judetul Cluj, pe DN 1. Un barbat de 56 de ani, aflat sub influenta alcoolului, s-a rasturnat complet cu masina dupa ce a acrosat un parapet.Soferul circula spre Turda cand, din cauza neatentiei a pierdut controlul asupra vehiculului si s-a rasturnat in mijlocul drumului, dupa ce a acrosat ... citește toată știrea