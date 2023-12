Un sofer beat, pe fondul unui carosabil umed, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu 3 masini care circulau pe sensul opus de mers, sambata seara, in afara localitatii Bologa."La data de 2 decembrie a.c., in jurul orei 20.50, politistii au fost sesizati despre un accident rutier produs in afara localitatii Bologa.Din primele cercetari efectuate, politistii au constatat ca un barbat, de 39 de ani, din Huedin, care circula cu autoturismul inspre Cluj-Napoca, la km 539+250m ... citeste toata stirea