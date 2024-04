Cum s-a produs accidentul din centrul Clujului, in care un livrator Bolt, din Sri Lanka, a fost ranit grav - FOTO

Un livrator de la Bolt, cetatean strain din Sri Lanka, a fost ranit grav marti seara, la intersectia Piata Avram Iancu si Bulevardul Eroilor. Acesta a trecut pe rosu.Soferul unei masini care venea dinspre Bulevardul Eroilor a explicat ca a plecat de pe loc, cand s-a facut verde, dar scuteristul a venit lansat si l-a lovit."L-am lovit si, efectiv, am auzit numai lovitura. Era imbracat in negru, am auzit lovitura si gata", a spus primul sofer care l-a lovit pe curierul de la Bolt.Scuterul a ... citește toată știrea