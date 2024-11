Cum s-a produs accidentul din Cluj in care au fost implicate o ambulanta si un autobuz. Ambulanta a intrat pe rosu in intersectie: Avea prioritate! VIDEO

Accident rutier in municipiul Cluj-Napoca, intersectia Bulevardul 21 Decembrie 1989 cu strada ParisIn data de 6 noiembrie 2024, in jurul orei 20:50, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in intersectia Bulevardul 21 Decembrie 1989 cu strada Paris, din municipiul Cluj-Napoca.Din primele cercetari efectuate la fata locului, a reiesit ca o ambulanta, condusa de un barbat de 46 de ani, ar fi patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, deplasandu-se ... citește toată știrea