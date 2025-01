Cum s-a produs accidentul din Cluj, in urma caruia 3 barbati au ajuns la spital! Soferul de 80 de ani a intrat cu masina intr-un cap de pod - FOTO

Un accident a avut loc marti dimineata, in localitatea clujeana Ploscos, in jurul orei 08:20. O masina a lovit un cap de pod, 3 barbati fiind raniti in urma impactului.Potrivit primelor cercetari ale politistilor, la volanul masinii se afla un batran de 80 de ani care a pierdut controlul masinii.,,Astazi, 28 ianuarie a.c., in jurul orei 08:00, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui accident de circulatie in localitatea Ploscos, implicand un autoturism in care se aflau ... citește toată știrea