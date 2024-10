Cum s-a produs accidentul din Cluj, in urma caruia 5 persoane au ajuns la spital? Un barbat de 75 de ani nu a acordat prioritate

Un accident cu 3 masini a avut loc miercuri dupa-amiaza in Dej, judetul Cluj.In urma impactului 5 persoane au ajuns la spital, 3 dintre ele cu traumatisme. O femeie si un bebelus de 8 luni au fost transportati la doar pentru o evaluare medicala suplimentara.Din primele cercetari ale politistilor un sofer de 75 de ani s-a ciocnit cu o alta masina atunci cand incerca sa intre in parcarea unui centru comercial.,,La data de 16 octombrie a.c., in jurul orei 13:00, a fost inregistrat un accident ... citește toată știrea