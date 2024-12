Cum s-a produs accidentul din Piata Unirii din Cluj, in urma caruia un trotinetist a fost ranit. Tanarul a fost lovit pe banda de autobuz

Un accident rutier a avut loc vineri dupa amiaza, in jurul orei 12.40, in Piata Unirii din Cluj-Napoca.Un tanar de 19 ani pe trotineta a fost lovit de un sofer care voia sa iasa dintr-o parcare. Acesta circula pe banda dedicata autobuzelor.,,Din primele cercetari efectuate a reiesit ca, un tanar de 19 ani, care circula cu trotineta pe banda destinata mijloacelor de transport in comun, a fost acrosat de un autoturism care iesea dintr-o parcare, la volanul caruia a fost identificat un barbat ... citește toată știrea